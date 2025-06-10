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Трамп заявил, что не против разговора с Маском

Трамп заявил, что не против разговора с Маском Президент США Дональд Трамп не имеет ничего против возможного разговора по телефону с основателем SpaceX Илоном Маском, однако звонить ему сам не планировал.
Другие страны
10 июня 2025 г. 02:52
Трамп заявил, что не против разговора с Маском

Президент США Дональд Трамп не имеет ничего против возможного разговора по телефону с основателем SpaceX Илоном Маском, однако звонить ему сам не планировал.

Как передает Report, об этом глава вашингтонской администрации заявил журналистам в Белом доме.

"Вообще-то я об этом не думал. Я бы подумал, что это он хочет поговорить со мной", - ответил американский лидер на вопрос о том, собирается ли он в ближайшее время позвонить Маску.

"А может быть, он уже звонил. Вам лучше спросить его, не звонил ли он уже. Но я бы не имел ничего против этого", - добавил Трамп.

Президент США подчеркнул, что на месте Маска рассчитывал бы на такой разговор. Вместе с тем Трамп не сказал однозначно, ответил ли бы он на звонок Маска. "Я не хочу говорить этого", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт 8 июня заявила, что Трамп не намерен беседовать с Маском в ближайшие дни.

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Версия на азербайджанском языке Tramp Maskla danışmağa qarşı deyil

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