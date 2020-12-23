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Трамп заявил, что не подпишет нынешний вариант проекта бюджета

Трамп заявил, что не подпишет нынешний вариант проекта бюджета Президент США Дональд Трамп призвал во вторник Конгресс США изменить проект бюджета на 2021 финансовый год (начался 1 октября), а также пакет мер стимулирования экономики страны.
Другие страны
23 декабря 2020 г. 06:51
Трамп заявил, что не подпишет нынешний вариант проекта бюджета
Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп призвал во вторник Конгресс США изменить проект бюджета на 2021 финансовый год (начался 1 октября), а также пакет мер стимулирования экономики страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, cоответствующее видеообращение к законодателям Трамп разместил в Twitter.

"В течение этого лета демократы блокировали законопроект (о стимулирующих экономику мерах – ред.)… Направленный мне теперь на подпись документ значительно отличается от того, что ожидалось. Это позор, - сказал он. - Среди более 5 тыс. страниц, которые никто в Конгрессе не прочел, есть законопроект об облегчении (последствий распространения коронавируса), но он почти не имеет ничего общего с (борьбой с) коронавирусом".

"В пакете из 900 млрд (долларов США) усердно работающим налогоплательщикам выделяется только по 600 (долларов США), недостаточно средств предполагается и для малого бизнеса, в частности ресторанам, - считает президент США. - Конгресс тратит много денег на помощь другим странам, но направляет минимум американцам. Это не их вина, это вина Китая". "Я прошу Конгресс изменить документ и увеличить нелепо низкие (выплаты) в 600 (долларов США) до 2 тыс (долларов США) или до 4 тыс (долларов США) на семью. Призываю Конгресс незамедлительно убрать из законопроекта ненужные положения и направить мне подходящий текст", - добавил он.

Трамп вновь заявил, что, возможно, он будет представлять "следующую администрацию США".

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