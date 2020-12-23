Трамп заявил, что не подпишет нынешний вариант проекта бюджета

Президент США Дональд Трамп призвал во вторник Конгресс США изменить проект бюджета на 2021 финансовый год (начался 1 октября), а также пакет мер стимулирования экономики страны.

Президент США Дональд Трамп призвал во вторник Конгресс США изменить проект бюджета на 2021 финансовый год (начался 1 октября), а также пакет мер стимулирования экономики страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, cоответствующее видеообращение к законодателям Трамп разместил в Twitter.

"В течение этого лета демократы блокировали законопроект (о стимулирующих экономику мерах – ред.)… Направленный мне теперь на подпись документ значительно отличается от того, что ожидалось. Это позор, - сказал он. - Среди более 5 тыс. страниц, которые никто в Конгрессе не прочел, есть законопроект об облегчении (последствий распространения коронавируса), но он почти не имеет ничего общего с (борьбой с) коронавирусом".

"В пакете из 900 млрд (долларов США) усердно работающим налогоплательщикам выделяется только по 600 (долларов США), недостаточно средств предполагается и для малого бизнеса, в частности ресторанам, - считает президент США. - Конгресс тратит много денег на помощь другим странам, но направляет минимум американцам. Это не их вина, это вина Китая". "Я прошу Конгресс изменить документ и увеличить нелепо низкие (выплаты) в 600 (долларов США) до 2 тыс (долларов США) или до 4 тыс (долларов США) на семью. Призываю Конгресс незамедлительно убрать из законопроекта ненужные положения и направить мне подходящий текст", - добавил он.

Трамп вновь заявил, что, возможно, он будет представлять "следующую администрацию США".