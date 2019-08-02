​Трамп заявил, что не обеспокоен новыми ракетными пусками КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил, что сохраняет настрой на переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном, несмотря на новые ракетные пуски, произведенные Пхеньяном.

Как передаёт Report, об этом американский лидер сказал в четверг во время беседы с журналистами на Южной лужайке Белого дома.

«Конечно, конечно. Потому что это ракеты малой дальности, мы никогда не обсуждали это. Мы обсуждали ядерную программу", - сказал он, отвечая на вопрос, возможны ли контакты с Пхеньяном после проведения им новых ракетных пусков. "Множество других стран тоже проводят испытания таких ракет", - добавил президент США.

Трамп заявил, что КНДР в последнее время запускала ракеты малой дальности, и у него нет договоренностей по этому вопросу с Пхеньяном.