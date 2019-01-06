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    Трамп заявил, что не обещал скорого вывода армии США из Сирии

    Об этом Трамп сказал журналистам в Белом доме.

    Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не говорил о скором выводе американских военных с территории Сирии.

    Как передаёт Report со ссылкой на РИА «Новости», об этом Трамп сказал журналистам в Белом доме.

    «Мы выведем наши войска... Я никогда не говорил, что это будет сделано так уж быстро», – заявил президент США.

    США объявили о начале вывода своих войск с территории Сирийской Арабской Республики 19 декабря 2018 года.

    Ранее сообщалось, что США могут оставить часть военнослужащих на юге Сирии на неопределенный срок, несмотря на решение президента Дональда Трампа о полном выводе американского контингента из этой арабской страны.

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