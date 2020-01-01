​Трамп заявил, что не хочет войны с Ираном

Президент США Дональд Трамп не хочет вступать в вооруженный конфликт с Ираном.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил журналистам во Флориде.

"Хочу ли я этого? Нет. Я хочу, чтобы был мир. Я люблю мир, - сказал он в ответ на вопрос о возможности военного сценария. - Ирану следует стремиться к миру больше, чем кто-либо".

"Так что я не предвижу, что это (конфликт) произойдет, - отметил глава американской администрации. - Не думаю, что это хорошая идея для Ирана. Не думаю, что Иран хочет, чтобы это произошло".

Видеозапись подхода Трамп разместил в своем Twitter.

Ранее Трамп пригрозил Ирану серьезными последствиями, если что-либо произойдет с американским посольством в Ираке.