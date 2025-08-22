Трамп заявил, что не был в курсе обыска в доме Болтона

Президент США Дональд Трамп заявил, что не знал об обысках в доме его бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал BBC.

Глава Белого дома однако же подчеркнул, что не является "поклонником Джона Болтона".

"Я не хочу об этом знать. В этом нет необходимости <...> Возможно, так будет лучше", - сказал Трамп, имея в обыски в доме экс-советника.

Тем не менее, президент подчеркнул, что считает Болтона нелояльным правительству.

"Он может быть очень непатриотичным, мы это выясним", - заключил он.

Отметим, что агенты ФБР США провели обыск в доме экс-советника президента Дональда Трампа Джона Болтона. Его ранее обвиняли во включении секретной информации в свою книгу 2020 года "Комната, где это произошло". Трамп пытался помешать ее публикации из-за сведений, составляющих государственную тайну, утверждая, что Болтон нарушил соглашение о неразглашении, подписанное им в качестве условия приема на работу, однако в конечном итоге усилия президента не увенчались успехом.