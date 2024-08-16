Трамп заявил, что намерен наладить "дружеские отношения" с Ираном

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп выразил надежду, что в случае победы на выборах в ноябре 2024 года сможет наладить дружеские отношения с Ираном.

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп выразил надежду, что в случае победы на выборах в ноябре 2024 года сможет наладить дружеские отношения с Ираном.

Как передает Report , об этом политик сказал на пресс-конференции в Бедминстере (штат Нью-Джерси).

"Я не хочу плохо относиться к Ирану. Надеюсь, мы будем в дружеских отношениях с Ираном. Может быть, это получится, а может и нет", - сказал он.

Республиканец также заявил, что для установления хороших отношений Иран "не может обладать ядерным оружием".

Напомним, что постоянные члены Совета Безопасности ООН и Германия с Ираном подписали в 2015 году "Совместный всеобъемлющий план действий" в целях преодоления кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана. Однако, в 2018 году именно Дональд Трамп, занимавший на тот момент пост президента США, принял решение о выходе из договоренности. Нынешний американский лидер Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть Вашингтон в ядерную сделку.

Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция с апреля 2021 года вели с иранской стороной в Вене переговоры о восстановлении СВПД в его первоначальном виде. После нескольких раундов переговоры завершились безрезультатно в ноябре 2022 года.