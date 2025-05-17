Трамп заявил, что намерен 19 мая обсудить с Путиным по телефону российско-украинский конфликт

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен обсудить с российским лидером Владимиром Путиным российско-украинский конфликт и торговые вопросы во время телефонного звонка в понедельник, 19 мая.

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен обсудить с российским лидером Владимиром Путиным российско-украинский конфликт и торговые вопросы во время телефонного звонка в понедельник, 19 мая.

Как передает Report, об этом он написал в соцсети Truth Social.

"В понедельник в 10:00 (18:00 по бакинскому времени - ред.) я буду разговаривать по телефону с президентом России Владимиром Путиным", - говорится в публикации. Он добавил, что хочет обсудить с российским коллегой российско-украинский конфликт и торговлю.