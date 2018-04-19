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    Трамп заявил, что наложит на Россию новые санкции, "когда она их заслужит"

    Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп заявил на пресс-конференции, что наложит новые санкции на Россию, "как только она их заслужит".

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, на вопрос, когда он введет новые санкции против России, президент ответил: "Как только она их вполне заслужит".

    Президент США Дональд Трамп также заявил, что он относится к России "жестко, как никто".

    "Нет никого, кто был бы более жестким по отношению к России, чем президент Дональд Трамп", — заявил Трамп на пресс-конференции во Флориде по итогам переговоров с премьер-министром Синдзо Абэ.

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