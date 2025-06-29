Трамп заявил, что может снять санкции с Ирана

Президент США Дональд Трамп отменит санкции в отношении Ирана, если Тегеран будет проводить мирную политику.

Президент США Дональд Трамп отменит санкции в отношении Ирана, если Тегеран будет проводить мирную политику.

Как передает Report , об этом американский лидер заявил в интервью телеканалу Fox News.

"Если они смогут быть мирными и продемонстрировать нам, что больше не собираются вредить, я сниму санкции", - сказал он.

По оценке президента, отмена санкционного режима в отношении Ирана "будет иметь большое значение". При этом Трамп фактически признал существование у Ирана секретного ядерного объекта.

"Мы знали, что у Ирана много ядерных объектов, вероятно, три основных плюс еще один", - сказал он.

Вместе с тем американский лидер не считает, что перед нанесением США ударов Тегеран смог вывезти обогащенный уран со своих ядерных объектов. "Нет. Во-первых, это очень сложно сделать. Это очень опасно. Кроме того, никто не думал, что мы нанесем удар по объекту в Фордо, потому что все говорили, что он непробиваемый. Я думаю, на объекте находились люди, говорят, там были машины. Эти люди пытались забетонировать вход, куда вероятнее всего ударила бы бомба", - добавил он.