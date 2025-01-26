Трамп заявил, что может нанести первый зарубежный визит в Британию

Президент США Дональд Трамп может совершить в Великобританию свой первый после вступления в должность (20 января) зарубежный визит.

Президент США Дональд Трамп может совершить в Великобританию свой первый после вступления в должность (20 января) зарубежный визит.

Как передает Report , об этом американский лидер заявил, отвечая на вопрос журналиста BBC.

"Это может быть Саудовская Аравия, это может быть Великобритания. Традиционно это может быть Великобритания. В прошлый раз я отправился [в рамках первого зарубежного визита] в Саудовскую Аравию, потому что они согласились закупить американскую продукцию на 450 млрд долларов", - сказал Трамп, общаясь с репортерами на борту президентского самолета.

Американский лидер назвал хорошими свои отношения с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

"Я хорошо лажу с ним. Он мне очень нравится. Он либерал, что немного отличает его от меня. Но я думаю, что он очень хороший человек и работает очень хорошо. Он представляет свою страну с точки зрения философии. Я могу не соглашаться с его философией, но у меня очень хорошие отношения с ним", - отметил глава Белого дома, добавив, что планирует провести телефонный разговор со Стармером 26 января.

Напомним, что 24 января Трамп выразил готовность первой после своей инаугурации посетить Саудовскую Аравию в случае заключения с этой страной новой инвестиционной сделки в размере 600 млрд долларов.