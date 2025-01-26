О нас

Трамп заявил, что может нанести первый зарубежный визит в Британию

Трамп заявил, что может нанести первый зарубежный визит в Британию Президент США Дональд Трамп может совершить в Великобританию свой первый после вступления в должность (20 января) зарубежный визит.
Другие страны
26 января 2025 г. 14:24
Трамп заявил, что может нанести первый зарубежный визит в Британию

Президент США Дональд Трамп может совершить в Великобританию свой первый после вступления в должность (20 января) зарубежный визит.

Как передает Report, об этом американский лидер заявил, отвечая на вопрос журналиста BBC.

"Это может быть Саудовская Аравия, это может быть Великобритания. Традиционно это может быть Великобритания. В прошлый раз я отправился [в рамках первого зарубежного визита] в Саудовскую Аравию, потому что они согласились закупить американскую продукцию на 450 млрд долларов", - сказал Трамп, общаясь с репортерами на борту президентского самолета.

Американский лидер назвал хорошими свои отношения с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

"Я хорошо лажу с ним. Он мне очень нравится. Он либерал, что немного отличает его от меня. Но я думаю, что он очень хороший человек и работает очень хорошо. Он представляет свою страну с точки зрения философии. Я могу не соглашаться с его философией, но у меня очень хорошие отношения с ним", - отметил глава Белого дома, добавив, что планирует провести телефонный разговор со Стармером 26 января.

Напомним, что 24 января Трамп выразил готовность первой после своей инаугурации посетить Саудовскую Аравию в случае заключения с этой страной новой инвестиционной сделки в размере 600 млрд долларов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Турецкая армия ликвидировала 13 террористов на севере Ирака
ВидеоТурецкая армия ликвидировала 13 террористов на севере Ирака
26 января 2025 г. 14:54
Выборы президента Беларуси признаны состоявшимися
Выборы президента Беларуси признаны состоявшимися
26 января 2025 г. 14:37
Власти Китая предоставили пострадавшим от стихийных бедствий помощь на $735 млн
Власти Китая предоставили пострадавшим от стихийных бедствий помощь на $735 млн
26 января 2025 г. 13:46
Почти 80% опрошенных французов не одобряют деятельность Макрона как президента
Почти 80% опрошенных французов не одобряют деятельность Макрона как президента
26 января 2025 г. 13:16
Лукашенко: С приходом Трампа проблемы будут не в Беларуси, а в Европе
Лукашенко: С приходом Трампа проблемы будут не в Беларуси, а в Европе
26 января 2025 г. 12:59
Лукашенко проголосовал на выборах президента Беларуси
Лукашенко проголосовал на выборах президента Беларуси
26 января 2025 г. 12:19
В Дании назвали страну с приоритетным правом на покупку Гренландии
В Дании назвали страну с приоритетным правом на покупку Гренландии
26 января 2025 г. 11:46
Посольство КНР назвало манипуляцией заявления ЦРУ о происхождении COVID-19
Посольство КНР назвало манипуляцией заявления ЦРУ о происхождении COVID-19
26 января 2025 г. 10:29
Пакистанская армия провела рейды на северо-западе страны, обезврежены десятки террористов
Пакистанская армия провела рейды на северо-западе страны, обезврежены десятки террористов
26 января 2025 г. 09:56
На севере Мексики в тайных захоронениях нашли останки 56 человек
На севере Мексики в тайных захоронениях нашли останки 56 человек
26 января 2025 г. 09:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi