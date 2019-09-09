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Трамп заявил, что мирные переговоры с талибами "мертвы"

Трамп заявил, что мирные переговоры с талибами "мертвы"

Переговоры с представителями движения "Талибан" о мирном урегулировании в Афганистане "мертвы".

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом Трамп заявил в понедельник журналистам на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в штат Северная Каролина.

"По моему мнению, они мертвы", - цитирует Трампа агентство Reuers. 

Президент также подчеркнул, что сам принял решение отменить встречу с лидерами движения "Талибан" и президентом Афганистана Ашрафом Гани 8 сентября в Кэмп-Дэвиде.

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