Трамп заявил, что Маск просил его назначить своего близкого друга главой NASA

Американский президент Дональд Трамп сообщил, что предприниматель Илон Маск просил его назначить своего близкого друга директором Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Американский президент Дональд Трамп сообщил, что предприниматель Илон Маск просил его назначить своего близкого друга директором Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Как передает Report, соответствующую публикацию хозяин Белого дома разместил 6 июня в Truth Social.

"Маск просил меня назначить одного из своих близких друзей руководителем NASA, и хотя я считал, что его друг очень хорош, я был удивлен, когда узнал, что он был демократом голубых кровей, который прежде никогда не жертвовал средства республиканцам. Илон, вероятно, был таким же", - заявил Трамп. "Я также счел неуместным, чтобы очень близкий друг Илона, работающего в космической отрасли, руководил NASA в то время, когда NASA играет столь важную роль в корпоративной жизни Илона", - отметил американский лидер.