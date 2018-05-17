Трамп заявил, что ливийский сценарий в отношении КНДР не рассматривается

Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции перед встречей с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом рассказал об ожиданиях от встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Как передает Report со ссылкой на CBS, по его словам, работа над проведением саммита между США и КНДР продолжается.

"Я думаю, что у нас с ним хорошие отношения, исходя из того, что у нас будет встреча, по итогам которой он получит защиту, которая будет очень сильной", — сказал Трамп.

По его словам, работа над проведением саммита между США и КНДР продолжается.

Он отметил, что ливийская модель действий со сменой главы государства не рассматривается в отношении Северной Кореи.

"Ким Чен Ын останется управлять страной, которая станет очень богатой. Это будет южнокорейская модель в плане производства", — подчеркнул американский лидер.