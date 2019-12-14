​Трамп заявил, что космические силы США будут наступательными

Космическое командование США будет развиваться не только в области оборонных, но и наступательных возможностей.

Как передает Report, со ссылкой на РИА "Новости", об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами в пятницу.

"Космические силы будут очень важным компонентом нашей защиты и, честно говоря, наших наступательных возможностей. Это будет очень важно для нашей страны ", - сказал Трамп в преддверии встречи с президентом Парагвая Марио Абдо Бенитесом в Белом доме.

В августе Трамп объявил об официальном начале работы космического командования США и назвал космос следующей областью военных действий.