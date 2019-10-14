Трамп заявил, что Китай уже начал выполнять условия торговой сделки с США

Президент США Дональд Трамп сообщил о том, что Китай уже начал выполнять условия торговой сделки, по которым две страны достигли принципиальных договоренностей, и приступил к закупкам американской сельхозпродукции. Об этом американский лидер написал в воскресенье на своей странице в сети Twitter.

По его словам, одним из условий сделки было то, чтобы стороны не ждали три-четыре недели до подписания соглашения и приступили к закупкам сразу. "Китай уже начал покупать сельскохозяйственную продукцию у наших замечательных фермеров-патриотов", - заявил он.

"Мы завершим масштабную первую часть сделки и приступим сразу ко второй части. Первая часть может быть окончательно согласована и подписана скоро", - добавил Трамп.

Американский лидер заявил журналистам в пятницу по итогам переговоров с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ, что Вашингтон и Пекин подошли к "значительному первому этапу" в рамках сделки по урегулированию двусторонних споров в торговле.

Ранее американский лидер перенес с 1 на 15 октября повышение пошлин с 25% до 30% на китайские товары стоимостью $250 млрд. В свою очередь власти Китая решили с 17 сентября освободить от дополнительных тарифов 16 наименований торговой продукции из США.