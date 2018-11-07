Трамп заявил, что из-за его политики по Ирану цены на нефть не стали выше $100 за баррель

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп заявил, что именно благодаря ему цены на нефть на мировых рынках не пробили отметку в 100-150 долларов за баррель, во многом это произошло из-за того, что США решили пойти на компромисс в вопросе санкций против Ирана, передает Report.

"Мы наложили самые сильные санкции в истории нашей страны, сказал Трамп, добавив, что Северная Корея тоже в числе стран, попавших под самые серьезные ограничения.

"Но я дал некоторым странам допуски на покупку нефти у Ирана. Я сделал это в какой-то степени, поскольку им нужна помощь. Но больше я сделал это, поскольку я не хотел, чтобы нефть подскочила до 100-150 долларов за баррель. Но я опуская его ниже. Если, вы посмотрите на стоимость нефти, она постепенно опускается в цене последние несколько месяцев", — сказал Трамп на пресс-конференции по итогам выборов в конгресс.

"У нас есть монополия, которая называется ОПЕК. И мне не нравится эта монополия… Нам не нужна нефть за 100-200 долларов, это очень хрупкий рынок, это могло произойти", — подчеркнул президент США.