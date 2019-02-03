Трамп заявил, что Иран не соблюдает ядерное соглашение

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу CBS, что не согласен с выводами американских разведывательных служб о том, что Иран соблюдает ядерное соглашение, передает Report.

"У меня есть разведка, но это не значит, что я сними обязан соглашаться", - отметил Трамп, приведя в пример президента Джорджа Буша-младшего, который доверился данным разведки о том, что Ирак обладает "всеми видами оружия массового поражения".

"Эти сотрудники разведки абсолютно не понимали, что делали, и ввязали нас в войну, в которой нам никогда и не нужно было участвовать", - подчеркнул Трамп.