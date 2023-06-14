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Трамп заявил, что имел полное право хранить секретные документы

Трамп заявил, что имел полное право хранить секретные документы Бывший президент США, член Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что по закону имел полное право хранить у себя секретные документы.
Другие страны
14 июня 2023 г. 07:49
Трамп заявил, что имел полное право хранить секретные документы

Бывший президент США, член Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что по закону имел полное право хранить у себя секретные документы.

Как передает Report, об этом он заявил выступая перед сторонниками в Бедминстере (штат Нью-Джерси) после того, как в Майами ему были предъявлены обвинения по делу о записях с грифом секретности.

"Обвинения в адрес бывшего президента США по Закону о шпионаже, угрозы мне 400 годами тюрьмы за хранение моих собственных президентских записей, что делал почти каждый президент, являются одним из самых вопиющих и злостных дел, когда-либо представленных в американском суде, - отметил экс-глава Белого дома.

По его словам, закон о шпионаже применялся для наказания предателей и шпионов, и не имеет никакого отношения к бывшему президенту, законно хранившему свои документу.

"Для президента в этом случае применим не Закон о шпионаже, а Закон о президентских записях, который не был упомянут в этом нелепом 44-страничном обвинении. В рамках Закона о президентских записях, являющегося гражданским, а не уголовным, я имел полное право хранить эти документы", - сказал он.

Напомним, что 13 июня суд в Майами предъявил Трампу обвинения по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами. Экс-президенту грозит до 400 лет лишения свободы и крупный денежный штраф. Однако, несмотря на судебное преследование, он сможет участвовать в президентских выборах в 2024 году.

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