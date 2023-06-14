Трамп заявил, что имел полное право хранить секретные документы

Бывший президент США, член Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что по закону имел полное право хранить у себя секретные документы.

Бывший президент США, член Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что по закону имел полное право хранить у себя секретные документы.

Как передает Report , об этом он заявил выступая перед сторонниками в Бедминстере (штат Нью-Джерси) после того, как в Майами ему были предъявлены обвинения по делу о записях с грифом секретности.

"Обвинения в адрес бывшего президента США по Закону о шпионаже, угрозы мне 400 годами тюрьмы за хранение моих собственных президентских записей, что делал почти каждый президент, являются одним из самых вопиющих и злостных дел, когда-либо представленных в американском суде, - отметил экс-глава Белого дома.

По его словам, закон о шпионаже применялся для наказания предателей и шпионов, и не имеет никакого отношения к бывшему президенту, законно хранившему свои документу.

"Для президента в этом случае применим не Закон о шпионаже, а Закон о президентских записях, который не был упомянут в этом нелепом 44-страничном обвинении. В рамках Закона о президентских записях, являющегося гражданским, а не уголовным, я имел полное право хранить эти документы", - сказал он.

Напомним, что 13 июня суд в Майами предъявил Трампу обвинения по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами. Экс-президенту грозит до 400 лет лишения свободы и крупный денежный штраф. Однако, несмотря на судебное преследование, он сможет участвовать в президентских выборах в 2024 году.