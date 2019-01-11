Трамп заявил, что имеет полное право на введение режима ЧП в США

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Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп заявил, что он имеет полное право ввести режим чрезвычайного положения в стране для финансирования строительства стены на границе с Мексикой.
«В законе на этот счёт всё ясно — я имею в виду, что мы имеем полное право на введение режима чрезвычайного положения в стране», — цитирует его Fox News.
Ранее Трамп отменил поездку на экономический форум в Давосе.
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