Трамп заявил, что имеет полное право на введение режима ЧП в США

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп заявил, что он имеет полное право ввести режим чрезвычайного положения в стране для финансирования строительства стены на границе с Мексикой.

«В законе на этот счёт всё ясно — я имею в виду, что мы имеем полное право на введение режима чрезвычайного положения в стране», — цитирует его Fox News.

Ранее Трамп отменил поездку на экономический форум в Давосе.