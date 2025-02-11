Трамп заявил, что хотел бы заключить сделку с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что предпочел бы заключить сделку с Ираном, а не втягиваться в военный конфликт.

Президент США Дональд Трамп заявил, что предпочел бы заключить сделку с Ираном, а не втягиваться в военный конфликт.

Как передает Report , с соответствующим заявлением американский лидер выступил в интервью телеканалу Fox News.

"Все думают, что Израиль с нашей помощью или с нашего одобрения разбомбит Иран. Я бы предпочел, чтобы этого не было. Я бы предпочел сделку с Ираном, которая дала бы нам возможность проводить проверки на иранских ядерных объектах, наблюдать", - сказал он.

"Нельзя позволить Ирану получить ядерное оружие, и есть два способа остановить иранские власти: при помощи бомб или при помощи листа бумаги. Я бы скорее заключил сделку, которая не навредила бы им. Думаю, они бы тоже этого хотели", - убежден Трамп.

Трамп также утверждал, что Тегеран "обеспокоен" и "напуган", поскольку его оборонный потенциал "почти полностью утрачен".