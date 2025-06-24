Трамп заявил, что хочет заключить "сделку с Россией"

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы видеть "сделку с Россией".

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы видеть "сделку с Россией".

Как передает Report, об этом он заявил журналистам на борту самолета, направляющегося на саммит НАТО в Нидерланды.

"Я должен взглянуть на это. Но я бы хотел увидеть сделку с Россией. Как вы знаете, президент России Владимир Путин позвонил мне. Он сказал: "Могу я помочь вам с Ираном?" Я ответил: "Нет, мне не нужна помощь с Ираном. Мне нужна помощь с вами". И я надеюсь, что нам удастся заключить сделку с Россией", - ответил Трамп.