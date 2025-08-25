Трамп заявил, что говорил по телефону с Путиным после визита европейских лидеров в Вашингтон

Президент США Дональд Трамп заявил, что провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным после визита европейских лидеров в Вашингтон.
Как передает Report, об этом Трамп заявил журналистам в Овальном кабинете.
Встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Вашинтоне состоялась 18 августа, спустя несколько дней после переговоров Трампа с Путиным на Аляске.
Трамп положительно ответил на вопрос журналистов о том, общался ли он по телефону с российским лидером после встречи в Вашингтоне. Однако точную дату беседы и содержание разговора президент США не обнародовал.
Глава Белого дома также отметил, что каждый его разговор с Путиным проходит конструктивно, однако он сильно расстраивается, когда происходят атаки, например, бомбардировки Киева.
"Факт того, что он поехал в Аляску - в нашу страну, я думаю, это был большой сигнал, что он хочет решить вопрос. Для него это было нелегко, но он приехал, и это был очень успешный день", - добавил он.