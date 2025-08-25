О нас

Трамп заявил, что говорил по телефону с Путиным после визита европейских лидеров в Вашингтон

Трамп заявил, что говорил по телефону с Путиным после визита европейских лидеров в Вашингтон Трамп заявил, что говорил по телефону с Путиным после визита европейских лидеров в Вашингтон
Другие страны
25 августа 2025 г. 20:15
Трамп заявил, что говорил по телефону с Путиным после визита европейских лидеров в Вашингтон

Президент США Дональд Трамп заявил, что провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным после визита европейских лидеров в Вашингтон.

Как передает Report, об этом Трамп заявил журналистам в Овальном кабинете.

Встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Вашинтоне состоялась 18 августа, спустя несколько дней после переговоров Трампа с Путиным на Аляске.

Трамп положительно ответил на вопрос журналистов о том, общался ли он по телефону с российским лидером после встречи в Вашингтоне. Однако точную дату беседы и содержание разговора президент США не обнародовал.

Глава Белого дома также отметил, что каждый его разговор с Путиным проходит конструктивно, однако он сильно расстраивается, когда происходят атаки, например, бомбардировки Киева.

"Факт того, что он поехал в Аляску - в нашу страну, я думаю, это был большой сигнал, что он хочет решить вопрос. Для него это было нелегко, но он приехал, и это был очень успешный день", - добавил он.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

В Армении потребовали вывода российской базы из Гюмри
В Армении потребовали вывода российской базы из Гюмри
23 августа 2025 г. 17:23
МЧС привлекло 30 единиц техники и 140 человек личного состава к тушению пожара в ТЦ Сядяряк
ФотоМЧС привлекло 30 единиц техники и 140 человек личного состава к тушению пожара в ТЦ "Сядяряк"
24 августа 2025 г. 15:41
Король Нидерландов принял отставку четырех министров
Король Нидерландов принял отставку четырех министров
23 августа 2025 г. 17:13
В Ереване бизнесмен найдет мертвым в своем автомобиле
В Ереване бизнесмен найдет мертвым в своем автомобиле
18 августа 2025 г. 20:36
В Ереване российский истребитель скатился с платформы во время перевозки
ФотоВ Ереване российский истребитель скатился с платформы во время перевозки
24 августа 2025 г. 09:38
Трамп заявил, что встреча Путина и Зеленского находится на этапе проработки
Трамп заявил, что встреча Путина и Зеленского находится на этапе проработки
20 августа 2025 г. 02:52
При пожаре в ТЦ Сядяряк в Баку дымом отравились 12 человек
При пожаре в ТЦ "Сядяряк" в Баку дымом отравились 12 человек
24 августа 2025 г. 19:56
Синьцзян-Уйгурский автономный район: Путешествие по следам древних караванов - РЕПОРТАЖ
ФотоСиньцзян-Уйгурский автономный район: Путешествие по следам древних караванов - РЕПОРТАЖ
21 августа 2025 г. 14:31
Генштаб ВСУ заявил о поражении Новошахтинского НПЗ и ряда важных объектов РФ
Генштаб ВСУ заявил о поражении Новошахтинского НПЗ и ряда важных объектов РФ
21 августа 2025 г. 15:08
Президент Финляндии: Путин совершил крупнейшую геополитическую ошибку и Европа объединилась
Президент Финляндии: Путин совершил крупнейшую геополитическую ошибку и Европа объединилась
23 августа 2025 г. 17:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi