Трамп заявил, что готов ужесточить санкции против РФ, если не будет соглашения по Украине

Трамп заявил, что готов ужесточить санкции против РФ, если не будет соглашения по Украине

Трамп заявил, что готов ужесточить санкции против РФ, если не будет соглашения по Украине.

https://images.report.az/photo/3abb525f-762b-35a8-b71a-0a8d477946e5.jpg https://images.report.az/photo/3abb525f-762b-35a8-b71a-0a8d477946e5.jpg