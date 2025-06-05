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Трамп заявил, что готов ужесточить санкции против РФ, если не будет соглашения по Украине

Трамп заявил, что готов ужесточить санкции против РФ, если не будет соглашения по Украине Трамп заявил, что готов ужесточить санкции против РФ, если не будет соглашения по Украине.
Другие страны
5 июня 2025 г. 20:22
Трамп заявил, что готов ужесточить санкции против РФ, если не будет соглашения по Украине

Трамп заявил, что готов ужесточить санкции против РФ, если не будет соглашения по Украине.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, американский лидер добавил, что наметил для себя крайний срок.

Трамп выразил уверенность в том, что конфликт все же удастся урегулировать, невзирая на все трудности.

По словам американского лидера, он регулярно обсуждает с Мерцем вопросы, касающиеся урегулирования российско-украинского кризиса.

"Мы бы хотели, чтобы он закончился, возможно, он закончится. Поступают новости о том, что предстоят бои. Кое-что произошло пару дней назад", - продолжил Трамп, отметив, что ни он сам, ни канцлер ФРГ "не рады этому".

"Но я думаю, что в конечном счете мы добьемся успеха в прекращении кровопролития", - подчеркнул хозяин Белого дома.

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