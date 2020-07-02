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Трамп заявил, что глава ФРС стал оправдывать его надежды

​Трамп заявил, что глава ФРС стал оправдывать его надежды

Дональд Трамп и Джером Пауэлл

Президент США Дональд Трамп доволен работой председателя Федеральной резервной системы (ФРС), выполняющей функции центробанка США, и не поднимает больше вопрос об отставке Джерома Пауэлла.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом Трамп заявил в интервью телеканалу Fox Business.

Главе Белого дома задали вопрос о целесообразности смещения Джерома Пауэлла с поста председателя ФРС. "Об этом говорил не я, а СМИ. Должен признать, что в начале был недоволен. Но, теперь я им доволен все больше и больше, так как он стал оправдывать ожидания", - отметил Трамп.

Президент не стал однозначно отвечать на вопрос, готов ли он оставить Пауэлла во главе ФРС на новый срок. "Я не хотел бы говорить сейчас об этом", - подчеркнул Трамп. 

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