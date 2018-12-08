Трамп заявил, что глава аппарата Белого дома Келли покинет свой пост в конце года

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп заявил о том, что руководитель аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли покинет свой пост в конце года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом американский лидер рассказал журналистам в Белом доме. Его речь транслировал телеканал CBS.

"Джон Келли уйдет в конце года. Мы объявим, кто займет место Джона. Это может быть на временной основе. Я объявлю это в ближайшие день или два", - сказал Трамп. "Я очень ценю его службу", - добавил он.