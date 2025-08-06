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Трамп заявил, что ФБР может задержать покинувших Техас законодателей-демократов

Трамп заявил, что ФБР может задержать покинувших Техас законодателей-демократов Президент США Дональд Трамп допустил, что сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) могут найти и задержать покинувших Техас членов нижней палаты законодательного органа этого штата от Демократической партии.
Другие страны
6 августа 2025 г. 05:57
Трамп заявил, что ФБР может задержать покинувших Техас законодателей-демократов

Президент США Дональд Трамп допустил, что сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) могут найти и задержать покинувших Техас членов нижней палаты законодательного органа этого штата от Демократической партии.

Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме.

"Возможно, им придется это сделать", - заявил Трамп, отвечая на соответствующий вопрос. Он отметил, что законодатели фактически "бросили свой штат". "Они хотят их возвращения - не только генпрокурор, но и губернатор хочет их возвращения", - подчеркнул американский лидер.

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