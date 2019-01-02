Трамп заявил, что фактически уволил Мэттиса

Баку. 2 января. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что по сути уволил главу Пентагона Джеймса Мэттиса в прошлом году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, c такими словами он выступил во время заседания своего кабинета в Белом доме. Слова президента США передают журналисты из пресс-пула Белого дома.

Трамп отметил, что "по сути уволил" Мэттиса с поста министра обороны.

Ранее Мэттис в своем прошении об отставке сообщил, что принял решение покинуть должность из-за расхождения во взглядах с президентом.