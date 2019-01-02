 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Трамп заявил, что фактически уволил Мэттиса

    Баку. 2 января. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что по сути уволил главу Пентагона Джеймса Мэттиса в прошлом году. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, c такими словами он выступил во время заседания своего кабинета в Белом доме. Слова президента США передают журналисты из пресс-пула Белого дома.

    Трамп отметил, что "по сути уволил" Мэттиса с поста министра обороны.

    Ранее Мэттис в своем прошении об отставке сообщил, что принял решение покинуть должность из-за расхождения во взглядах с президентом.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi