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Трамп заявил, что это он положил конец строительству "Северного потока - 2"

Трамп заявил, что это он положил конец строительству "Северного потока - 2" Президент США Дональд Трамп заявил, что именно он положил конец работе газопровода "Северный поток – 2".
Другие страны
5 июня 2025 г. 21:32
Трамп заявил, что это он положил конец строительству Северного потока - 2

Президент США Дональд Трамп заявил, что именно он положил конец работе газопровода "Северный поток – 2".

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом он сказал в ходе первой встречи с новым канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем в Белом доме.

"Я тот, кто остановил (строительство) "Северного потока – 2", идущего в Германию, если подумать. Извините. Но я положил конец "Северному потоку – 2". Никто другой этого не сделал", - отметил американский лидер.

Трамп добавил, что, когда по окончании его первого президентского срока его сменил экс-лидер США Джо Байден, он сразу же одобрил действие предшественника.

"Это крупнейший, по сути, трубопровод в мире, идущий в Германию и другие страны. У нас так много нефти и газа, что вы (ФРГ - ред.) не сможете купить их все", - продолжил политик.

Как отметил Трамп, Вашингтон и Берлин могут использовать такое количество американского топлива для заключения торговой сделки.

28 мая Мерц в ходе пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским в Берлине заявил, что немецкие власти сделают всё, чтобы не допустить возобновления эксплуатации газопровода "Северный поток – 2". Мерц уточнил, что Германия продолжит усиливать давление на Россию в области ужесточения санкций.

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