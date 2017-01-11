Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что его бизнес перейдет под руководство двоих сыновей - Дональда-младшего и Эрика, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Сыновья будут руководить компанией "очень профессионально" и не будут ничего обсуждать с отцом, сообщил Трамп, который до избрания президентом был известен как бизнесмен-миллиардер и шоумен.

По словам Трампа, он мог бы руководить бизнесом и страной одновременно, но ему "не нравится, как это выглядит".

Его вновь спросили, опубликует ли он свою налоговую декларацию. Трамп ответил, что нет, поскольку она проходит аудит в налоговой службе. "Но вы бы узнали из налоговой декларации очень немного", - сказал он.