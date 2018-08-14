Трамп заявил, что доминирование в космосе должно принадлежать США

Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ Соперники и противники США «уже начали милитаризацию космоса», и продвинулись в этом далеко.

Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Наши иностранные соперники и противники уже начали милитаризацию космоса, разрабатывая новые технологии, которые позволят разрывать жизненно важные коммуникации, ослеплять спутники... Я видел кое-что, вы даже не захотите знать, что они делают и насколько они продвинулись», — сказал Трамп, выступая в Нью-Йорке.

Он добавил, что «Китай даже запустил новое военное подразделение для наблюдения за своими боевыми программами в космосе».

«Недостаточно иметь американского присутствия в космосе. У нас должно быть американское доминирование в космосе», — заявил Трамп.