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    Трамп заявил, что доминирование в космосе должно принадлежать США

    Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ Соперники и противники США «уже начали милитаризацию космоса», и продвинулись в этом далеко.

    Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп.

    «Наши иностранные соперники и противники уже начали милитаризацию космоса, разрабатывая новые технологии, которые позволят разрывать жизненно важные коммуникации, ослеплять спутники... Я видел кое-что, вы даже не захотите знать, что они делают и насколько они продвинулись», — сказал Трамп, выступая в Нью-Йорке.

    Он добавил, что «Китай даже запустил новое военное подразделение для наблюдения за своими боевыми программами в космосе».

    «Недостаточно иметь американского присутствия в космосе. У нас должно быть американское доминирование в космосе», — заявил Трамп.

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