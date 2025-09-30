Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Трамп заявил, что до его прихода к власти в США въехали около 25 млн нелегальных мигрантов

    Другие страны
    • 30 сентября, 2025
    • 23:16
    Президент США Дональд Трамп заявил о том, что до его прихода к власти в страну нелегально въехали около 25 млн человек.

    Как передает Report, об этом он сказал журналистам пресс-пула Белого дома.

    "У нас была не граница, а катастрофа. Они прибывали миллионами. Я говорю о 25 млн человек. Вы говорите о меньшем количестве, но я говорю, что 25 млн человек въехали нелегально... Теперь же многие из них уехали. У нас было свыше 11 тыс. убийц. Многих из них мы выслали. Многих этих людей вывезли из страны, вернули туда, откуда они приехали, а в некоторых случаях посадили в тюрьму, потому что они очень опасны", - заявил Трамп.

    Отметим, что американский лидер неоднократно высказывался за ужесточение иммиграционной политики. Сразу после инаугурации Трамп подписал указ о введении на границе США с Мексикой режима чрезвычайной ситуации. Он заявлял, что намерен обеспечить проведение самой масштабной в американской истории операции по депортации нелегальных мигрантов.

    Tramp hakimiyyətə gələnə qədər ABŞ-yə 25 milyona yaxın miqrant daxil olub

