Трамп заявил, что до его прихода к власти в США въехали около 25 млн нелегальных мигрантов

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что до его прихода к власти в страну нелегально въехали около 25 млн человек.

Как передает Report, об этом он сказал журналистам пресс-пула Белого дома.

"У нас была не граница, а катастрофа. Они прибывали миллионами. Я говорю о 25 млн человек. Вы говорите о меньшем количестве, но я говорю, что 25 млн человек въехали нелегально... Теперь же многие из них уехали. У нас было свыше 11 тыс. убийц. Многих из них мы выслали. Многих этих людей вывезли из страны, вернули туда, откуда они приехали, а в некоторых случаях посадили в тюрьму, потому что они очень опасны", - заявил Трамп.

Отметим, что американский лидер неоднократно высказывался за ужесточение иммиграционной политики. Сразу после инаугурации Трамп подписал указ о введении на границе США с Мексикой режима чрезвычайной ситуации. Он заявлял, что намерен обеспечить проведение самой масштабной в американской истории операции по депортации нелегальных мигрантов.