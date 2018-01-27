Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что для него было честью встретиться с президентом Руанды Полем Кагаме.

Как передает Report, об этом свидетельствует пост в Twitter.

"Для меня было честью встретиться сегодня с президентом республики Руанда Полом Кагаме в Давосе, Швейцария. Много замечательных дискуссий!" - написал Трамп.

Напомним, ранее на закрытом совещании Трамп сказал об африканских странах и Гаити: "Почему мы вообще принимаем всех этих людей из этих стран-помоек (shithole countries)". Его заявление вызвало возмущение в медиа, политических и дипломатических кругах. К примеру, Африканский союз, представляющий в ООН интересы стран Африки, выступил с заявлением, в котором потребовал от Дональда Трампа принести извинения за свой поступок. В Союзе подчеркнули, что ожидают извинений не только перед странами Африки, но и перед всеми гражданами африканского происхождения. Сам Трамп опроверг, что говорил именно такие слова и обвинил сенатора Дика Дурбина в искажении своей фразы.