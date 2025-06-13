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Трамп заявил, что дает Ирану второй шанс

Трамп заявил, что дает Ирану второй шанс Президент США Дональд Трамп заявил, что сегодня истекли 60 дней, которые он дал Ирану на заключение ядерной сделки.
Другие страны
13 июня 2025 г. 15:47
Трамп заявил, что дает Ирану второй шанс

Президент США Дональд Трамп заявил, что сегодня истекли 60 дней, которые он дал Ирану на заключение ядерной сделки.

Как передает Report, об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social.

Он отметил, что дает исламской республике еще один шанс.

"Два месяца назад я поставил Ирану ультиматум сроком на 60 дней, чтобы заключить сделку. Они должны были это сделать! Сегодня 61-й день. Я сказал им, что делать, но они просто не смогли этого сделать. Теперь у них, возможно, есть второй шанс!", - подчеркнул Трамп.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ Prezidenti: İrana ikinci şans veririk

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