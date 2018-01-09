Трамп заявил, что без стены на границе с Мексикой о безопасности речи быть не может

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Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп считает, что американцы нуждаются в возведении физического барьера на границе с Мексикой, поскольку это отвечает интересам их безопасности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такую точку зрения американский лидер обозначил во вторник во время встречи с конгрессменами в Белом доме.

"Она нужна вам. Я бы хотел не возводить стену, но вам нужна стена", - заверил глава государства. "Если у вас нет стены, вы не можете быть в безопасности", - заявил Трамп.

На прошлой неделе The Washington Post сообщила, что администрация Трампа запросила у Конгресса выделение $18 млрд на финансирование начального этапа сооружения стены на границе с Мексикой, который завершится к 2027 году. В случае успеха к 2027 году более половины границы длиной примерно 3,2 тыс. км будет защищено искусственными барьерами.