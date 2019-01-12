Трамп заявил, что американцы сэкономили на рецептурных лекарствах $26 млрд

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Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Цены на лекарства в США упали в 2018 году впервые за почти 50 лет, и американцы смогли сэкономить на рецептурных лекарствах $26 млрд.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в пятницу президент США Дональд Трамп.
"Цены на лекарства в 2018 году снизились впервые за почти полвека. В течение первых 19 месяцев [работы] моей администрации американцы сэкономили $26 млрд на рецептурных лекарствах. Наша политика по выводу на рынок более дешевых непатентованных лекарственных препаратов работает!" - написал глава государства в своем Twitter.
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