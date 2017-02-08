Президент США утвердил состав кабинета министров

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп завершил формирование своей амдинистрации, передает Report со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

"Президент Дональд Трамп сегодня официально объявил 24 лиц, которые будут работать с ним в (составе) его кабинета", - говорится в сообщении.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что считает позором то, что формирование его администрации до сих пор не завершено из-за противодействия демократов.