 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Президент США утвердил состав кабинета министров

    Он официально объявил 24 лиц, которые будут работать с ним в его кабинета

    Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп завершил формирование своей амдинистрации, передает Report со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

    "Президент Дональд Трамп сегодня официально объявил 24 лиц, которые будут работать с ним в (составе) его кабинета", - говорится в сообщении.

    Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что считает позором то, что формирование его администрации до сих пор не завершено из-за противодействия демократов.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi