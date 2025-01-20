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Трамп заверил, что США будут стремиться к расширению территории и освоению Марса

Трамп заверил, что США будут стремиться к расширению территории и освоению Марса Соединенные Штаты будут стремиться к расширению своей территории и освоению Марса.
Другие страны
20 января 2025 г. 22:21
Трамп заверил, что США будут стремиться к расширению территории и освоению Марса

Соединенные Штаты будут стремиться к расширению своей территории и освоению Марса.

Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп в инаугурационной речи в центральном зале Конгресса - Ротонде.

"Соединенные Штаты вновь будут видеть себя растущей нацией, которая увеличивает свое процветание, расширяет свою территорию, строит свои города, вселяет надежды и несет свой флаг к новым и прекрасным горизонтам, идя за своей судьбой к звездам, отправляя американских астронавтов устанавливать звездно-полосатый флаг на планете Марс", - сказал президент.

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Версия на азербайджанском языке Tramp: ABŞ ərazisini genişləndirməyə çalışacaq və Marsa bayraq sancacaq

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