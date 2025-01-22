Трамп заверил, что не хочет причинить вред России

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него нет желания причинять вред России и ее народу.

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него нет желания причинять вред России и ее народу.

Как передает Report , об этом заявил президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.

"Я не хочу причинить вред России. Я люблю российский народ, и у меня всегда были очень хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным, и это несмотря на мистификацию радикальных левых". - указал он.

Однако, по его словам, если Россия не достигнет соглашения по Украине, США введут высокие тарифы и санкции на все, что продает Москва.

"Конфликт в Украине можно закончить легким или трудным путем", - продолжил он свою мысль.