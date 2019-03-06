Трамп заскучал по Хиллари Клинтон

Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп заявил, что ему будет не хватать экс-госсекретаря Хиллари Клинтон в качестве конкурента на президентских выборах 2020 года.

Как передаёт Report, об этом он написал в Twitter.

"Клинтон подтвердила, что не станет баллотироваться в президенты в 2020 году. Неужели мне не доведется соперничать с ней снова? Мне будет очень ее не хватать!", - написал Трамп.

Ранее экс-кандидат в президенты США от демократов Хиллари Клинтон заявила своему окружению, что допускает возможность своего участия в президентских выборах в 2020 году.