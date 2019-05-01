Трамп запросил у Конгресса 4,5 млрд долларов для борьбы с кризисом на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп запросил у Конгресса выделение 4,5 млрд долларов для обеспечения безопасности на американо-мексиканской границе.

Как передает Report, об этом сообщила в среду газета The Washington Post.

Запрос включает в себя выделение 3,3 млрд долларов на гуманитарную помощь, а также 1,1 млрд долларов на осуществление работы погранслужбы.

"Ситуация становится все тяжелее с каждым днем. Поток мигрантов и вызванный ими гуманитарный кризис стремительно подавляют возможности федерального правительства", - говорится в заявлении Белого дома. Запрос также включает выделение 377 млн долларов на проведение операций Пентагона и Национальной гвардии на границе.