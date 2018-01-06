Трамп запросил у Конгресса $18 млрд на ограждение на границе с Мексикой

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Администрация президента США Дональда Трампа запросила у Конгресса $18 млрд долларов на финансирование начального этапа сооружения стены на границе с Мексикой, который завершится к 2027 году. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в пятницу газета The Washington Post, в распоряжении которой оказался соответствующий документ.

Запрос американского лидера вызвал критику со стороны демократов.

"Президент Трамп сказал, что ему может потребоваться прекращение работы правительства, чтобы получить деньги на свою стену. С подобным запросом он, кажется, движется именно в таком направлении", - отметил сенатор Дик Дурбин.

Ранее глава государства заявил, что возведение стены на границе с Мексикой обойдется в $18 млрд или дешевле. Он сообщил, что естественными барьерами станут также горы и реки.