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Трамп запретил транзакции с владельцами китайских платежных приложений

Трамп запретил транзакции с владельцами китайских платежных приложений Действующий президент США Дональд Трамп подписал указ о запрете на проведение транзакций с лицами, которые контролируют восемь китайских приложений мобильных платежей
Другие страны
6 января 2021 г. 05:29
Трамп запретил транзакции с владельцами китайских платежных приложений
Дональд Трамп

Действующий президент США Дональд Трамп подписал указ о запрете на проведение транзакций с лицами, которые контролируют восемь китайских приложений мобильных платежей.

Как передает Report, об этом сообщает Thomson Reuters Foundation News.

В тексте документа говорится, что указ вступает в силу через 45 дней (19 февраля), а именно примерно через месяц после того, как Трамп должен покинуть Белый дом.

Политик отметил, что данные транзакции представляют потенциальную угрозу для нацбезопасности страны.

В соответствии с указом под ограничения попали WeChat Pay, Alipay, SHAREit, QQ Wallet, WPS Office, а также Tencent QQ, CamScanner и VMate.

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