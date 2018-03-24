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    Трамп запретил трансгендерам служить в американской армии

    Баку. 24 марта. REPORT.AZ/Президент США Дональд Трамп подписал меморандум, запрещающий службу в армии трансгендерам.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в распространенном Белым домом документе.

    Президент принял это решение на основании рекомендации министра обороны и военных экспертов. Согласно меморандуму, служба в армии не разрешается людям, страдающим "гендерной дисфорией", которым требуется медицинская помощь, в том числе операции и медикаменты.

    Решение мотивировано тем, что это "представляет существенный риск для эффективности военных". При этом, согласно тексту меморандума, "при определенных обстоятельствах, могут быть сделаны исключения".

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