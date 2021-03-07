Трамп запретил республиканцам собирать средства с помощью его имени

Бывший президент США Дональд Трамп запретил крупнейшим организациям Республиканской партии собирать средства, используя его имя.

Бывший президент США Дональд Трамп запретил крупнейшим организациям Республиканской партии собирать средства, используя его имя.

Как передает Report, об этом пишет Politico со ссылкой на советника бывшего американского лидера.

По данным издания, адвокаты Трампа уже разослали соответствующие письма Национальному комитету Республиканской партии (RNC), Национальному комитету Республиканской партии по выборам в палату представителей (NRCC) и Национальный комитету Республиканской партии по выборам в сенат (NRSC).

Сообщается, что Трамп «впал в ярость из-за того, что его имя без его разрешения используется организациями, которые помогают республиканцам, проголосовавшим за его импичмент».

Советник уточнил, что Трамп по-прежнему является сторонником республиканцев, но это не позволяет использовать его образ без разрешения.