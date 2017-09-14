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    Трамп запретил продажу КНР американского производителя микросхем

    Одной из причин запрета высокие риски для национальной безопасности США© Courtesy İmage

    Баку. 14сентября. REPORT.AZ/ Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандрес сообщила о том, что президент США Дональд Трамп наложил запрет на продажу американской компании Lattice Semiconductor Corporation, занимающейся производством полупроводников, китайской госкорпорации China Venture Capital Fund Corporation Limited.

    Как передает Report, в качестве одной из причин запрета были названы высокие риски для национальной безопасности США, которая может быть поставлена под угрозу после «передачи объектов интеллектуальной собственности иностранным покупателям».

    Lattice — один из мировых лидеров в области производства так называемых программируемых логических интегральных схем, которые широко применяются в различных цифровых устройствах.

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