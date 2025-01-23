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Трамп запретил нелегальным мигрантам пересекать границу США с Мексикой

Трамп запретил нелегальным мигрантам пересекать границу США с Мексикой Президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке прохода нелегальных мигрантов через южную границу страны.
Другие страны
23 января 2025 г. 01:38
Трамп запретил нелегальным мигрантам пересекать границу США с Мексикой

Президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке прохода нелегальных мигрантов через южную границу страны.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Согласно документу, американский лидер поручил ведомствам принять все возможные меры для выдворения из США нелегалов, которые попадают в страну через южную границу.

"Нелегальная иммиграция влияет на жизнь всех американцев, вредит американским рабочим, обременяет американских налогоплательщиков, подрывает общественную безопасность и создает огромную нагрузку на местные школы, больницы и сообщества в целом, отнимая драгоценные ресурсы у беднейших американцев, которые в них больше всего нуждаются", - говорится в заявлении.

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