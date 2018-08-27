Трамп запретил Белому дому публиковать заявление с похвалой Маккейну

Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп отклонил предложение сотрудников Белого дома опубликовать официальное заявление, в котором давалась бы высокая оценка "жизни и героизму" сенатора-республиканца Джона Маккейна, скончавшегося в субботу на 82-м году жизни.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в воскресенье газета The Washington Post.

Пресс-секретарь Трампа Сара Сандерс и глава аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли в частности выступали за публикацию официального заявления, в котором сенатор назывался бы героем США и отмечались бы его заслуги. Первоначальный текст документа был подготовлен еще до того, как Маккейн умер в субботу. После этого Сандерс и другие сотрудники Белого дома отредактировали его и предложили окончательную версию заявления президенту.

Но Трамп отклонил эту инициативу и подчеркнул, что ограничится лишь сообщением в Twitter, в котором он принес соболезнования семье республиканца. При этом президент США не стал давать оценок деятельности законодателя. Сандерс отказалась комментировать информацию газеты.