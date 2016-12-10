Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Избранный президент США Дональд Трамп закрыл принадлежавшие ему четыре компании, которые были связаны с Саудовской Аравией.

Как сообщает Report со ссылкой на Associated Press, названия компаний не уточняются.

При этом сообщается, что такая мера была необходима Трампу, чтобы избежать потенциального конфликта интересов после прихода в Белый дом.

Представитель компании Trump Organization Алан Гартен отметил, что у предприятий, которыми владеет избранный президент, в настоящий момент нет каких-либо соглашений с Саудовской Аравией.