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    Трамп закрыл принадлежавшие ему четыре компании, которые были связаны с Саудовской Аравией

    Эта мера позволит избежать ему конфликт интересов

    Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Избранный президент США Дональд Трамп закрыл принадлежавшие ему четыре компании, которые были связаны с Саудовской Аравией.

    Как сообщает Report со ссылкой на Associated Press, названия компаний не уточняются.

    При этом сообщается, что такая мера была необходима Трампу, чтобы избежать потенциального конфликта интересов после прихода в Белый дом.

    Представитель компании Trump Organization Алан Гартен отметил, что у предприятий, которыми владеет избранный президент, в настоящий момент нет каких-либо соглашений с Саудовской Аравией.

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