Трамп закрыл доступ в Белый дом ключевому помощнику Пенса

Действующий американский лидер заявил, что Майклу Пенсу "не хватило смелости сделать то, что нужно сделать" для защиты конституции страны

Действующий американский лидер Дональд Трамп запретил входить в Белый дом главе аппарата вице-президента США Майкла Пенса, отказавшегося мешать утверждению итогов выборов главы государства. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал NBC.

В Конгрессе США проходит заседание обеих палат, на котором должны быть окончательно утверждены итоги голосования. Согласно американскому законодательству, председательствует на сессии Пенс. Перед заседанием он на фоне давления со стороны Трампа направил законодателям письмо, в котором подчеркнул, что не имеет полномочий для того, чтобы оспорить итоги голосования коллегии выборщиков. Согласно ему, новым главой государства должен стать демократ Джозеф Байден.

По сведениям источников NBC, Трамп в связи с этим закрыл доступ в Белый дом Марку Шорту, который является руководителем аппарата вице-президента США. Как отмечает телеканал, Шорт, в частности, консультировал Пенса по вопросам, касающимся утверждения итогов выборов.

Действующий американский лидер заявил, что Пенсу "не хватило смелости сделать то, что нужно сделать" для защиты конституции страны.

Накануне указанное заседание было приостановлено в связи с тем, что сторонники Трампа пытались штурмовать здание Конгресса США, в итоге им удалось попасть внутрь. Законодатели были эвакуированы в безопасные места, но позже вернулись. Заседание возобновлено.

В США 3 ноября 2020 года состоялись всеобщие выборы. 14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования, в соответствии с которыми Байден станет новым главой государства. Трамп продолжает заявлять о фальсификациях на выборах.